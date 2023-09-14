蔡幸惠與嘉義市社區大學學員展出攝影作品。（林悅慈提供／廖素慧嘉市傳真）

蔡幸惠與嘉義市社區大學學員舉辦「生活之美攝影─師生聯展」。（林悅慈提供／廖素慧嘉市傳真）

國內外攝影賽會常勝軍蔡幸惠攝影家不藏私，開課教嘉義市社區大學學員如何用鏡頭說故事，學員受益匪淺，即日起在佛光山嘉義會館舉辦師生攝影展至10月1日，共有86件作品訴說86個精采動人的生活故事。

蔡幸惠師承攝影名師黃朝陽，學有所成後也投入攝影教學工作近10年，曾獲獎或入選國內外多項攝影比賽，她說，生活之美近在咫尺，手隨心走，攝影不僅教導技巧，還激發學生們的夢想及想像力，讓學員運用鏡頭捕捉情感，傳達生活之美。

學員林悅慈說，她跟蔡幸惠老師學攝影近5年，開始用鏡頭走讀生活，以前拍照就是為了留念，現在比較能巧用鏡頭記錄事物之美，表現出藝術風格，轉變的過程是一點一滴累積的，很感謝老師指導，她會繼續精進，拍出自己個人特色。

這次「生活之美攝影－師生聯展」，展期至10月1日，有蔡幸惠及嘉義市社區大學「生活之美攝影班」34名學員的86件作品，蔡幸惠說，作品風格多元，傳達「生活之美就在我們身邊，無需遠行，只需細心觀察。」