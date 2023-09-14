10日晚間發生在台南永康的「假車禍真擄人」案件，昨傍晚在警方圍捕下，連同接應的許姓快艇船長等4名嫌犯相繼落網，由警方偵訊調查，至於疑遭控制行動的58歲陳姓男子，則宣稱身體虛弱，在警方戒護下，於三總澎湖分院住院觀察中。

3嫌與被害人投宿的白沙某民宿的女管家說，3嫌與陳男4人是2天前午夜12時臨時才來入住，但4人看起來神情都無異狀，只是其中1人左手左腳有擦傷，走路還一拐一拐。

不過，因神情都無異樣，過程中被害人也無求救跡象，隔天一早還有問要去哪買早餐，所以只當他們是一般客人，到了中午他們就退房了。

然而被害人與3嫌坐桶子從湖西鄉林投一帶上岸後，一度因被懷疑是偷渡，而遭舉報。因此當開著澎湖接頭人安排租借的1台白色休旅車離去時，一度被獲報的隘門派出所員警在隘門村攔截，不過因當時未接獲永康分局通報，加上4人身分證都有，查無犯罪證據，被害人也無求救，只能先行放行，錯過第一破案時機。

澎湖警方是直到接獲台南警方聯繫後，才知錯失。但也隨即鎖定3嫌車輛。不過，3嫌已有警覺，因此離開原本投宿的民宿後，就挾持被害人，駕車前往後寮納骨塔西側產業道路躲藏，藏身叢生雜草與銀合歡間。

殊料警方已掌控嫌犯車號，並啟動車監系統，沿路調閱監視器，以車追人，估計範圍在通梁村和後寮村之間外。後來更在接應的許姓快艇船長落網後，供出聯絡手機，再根據手機定位位置就在後寮納骨塔西側，才成功圍捕。