啦啦隊女神梓梓(董梓甯)為台新夢想家專屬啦啦隊Formosa Sexy的隊長，擁有火辣身材以及絕美伍茲的她獲得大批粉絲支持，人氣不俗。近日她在社群上曬出多張化身「水塔工」的美照，更在照片中微解褲頭，養眼模樣吸引不少網友們前來朝聖，表示：「有缺學徒嘛？」

梓梓忙碌事業之餘，也用心經營社群，向來不吝於曬出各式「養眼美照」回饋粉絲的她，日前更是跟上「山道猴子」的潮流，曬出一組「山道晴梓」的美照，類似的穿搭以及同款機車，一旁還有友人客串一角，逗趣模樣讓網友笑翻。

昨(13)晚，梓梓於社群上再度更新動態，寫下：「修水塔！請帶我去你家頂樓！」並曬出一系列化身「水塔工女神」的照片，只見畫面中，她身穿淺灰色短T以及破洞牛仔褲，中空穿搭大秀自己的纖細小蠻腰以及傲人的上圍曲線，她一抬手更露出私密刺青。此外，在分享別張照片中，更視微解褲頭，吸引網友們的目光，模樣十分性感。

貼文曝光後，頓時吸引不少網友們前來朝聖，短短時間內已累積逾萬名粉絲按讚分享，還有人寫下：「請你來裝修要多少錢錢」、「我願意每天弄壞一台來請你」、「哪有師傅這麼辣的，我不相信，先預訂明早我親眼看看」、「偷偷問有欠缺學徒嘛，梓哥就是帥。」