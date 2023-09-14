新竹市長高虹安去年參選期間，遭資策會認為她的博士論文引用報告逾8成，沒做到引用出處，違反學術倫理，有侵犯著作權之虞，委請律師向台北地院提刑事自訴，控告她違反著作權。台北地方法院將在10月25日下午2時30分在調解室讓雙方討論。本案是否可以複制「林智堅模式」，要看資策會及高的態度、願不願意調解，讓官司落幕。

資策會自訴主張，高的論文，資策會做過2次比對，包含文字、圖 片、表格、公式都複製2017年的2篇期刊論文，其中1篇被重製約8成 、另1篇重製約3成，學術著作最重要是明示出處，這點高的論文沒做 到，違反學術倫理。

高的論文案爭議與林智堅涉論文抄襲案，都是去年縣市長大選期間最受社會矚目的案件，林智堅當時原本投入桃園市長選舉，因論文案爭議宣布退選，今年6月9日，經法院調解後，雙方握手言和，余正煌同意撤回所有對林的告訴，林則捐款30萬 元給公益團體。

法界指出，高虹安與林智堅案一樣，都可以經由調解程序，讓涉著作權案件透過撤回自訴，終結官司，但高虹安有意願了結訴訟，可否如願就要看提起刑事自訴的資策會，想不想坐下來好好談一談，選擇大家都可以接受的方案，讓官司落幕。