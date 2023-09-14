蘋果在美國時間12日舉行發表會。但iPhone 15系列新機等新品的推出卻沒有換來投資人的好臉色，公司股價在12日與13日接連走跌。儘管不少人質疑，蘋果又陷入「9月魔咒」，但許多分析師指出，從歷史紀錄來看，iPhone新機亮相後，蘋果股價通常下跌，但接下來幾周往往是絕佳買點。

蘋果股價13日以174.21美元作收，終場跌幅達1.19%，市值跌破2.8兆美元。而蘋果才在今年6月成為全球首家市值突破3兆美元的企業，股價更在7月31日創歷來收盤新高196.45美元，但截至9月13日已回調約11%。

其實在過去5年，9月都是蘋果1年裡表現最糟糕的1個月份，股價平均下挫4.5%，而同期的標普500指數則下跌3.2%。不過接下來的10月卻是蘋果股價表現最好的月份之一，平均上漲3.8%。

深水資產管理公司聯合創辦人Gene Munster表示，「如果你是長期持有者，也意識到蘋果將成為一家消費必需品公司，那麼這些回調就是良機」。

儘管出現回調，但蘋果股價今年來仍有約35%的漲幅。分析師普遍認為，受到全球經濟影響，蘋果今年營收料下降2.9%，不過2024年將出現反彈。