依現行規定，洗選盒裝蛋仍屬散裝食品，因此不用標示有效日期，此次巴西蛋挨罰問題在於標示後又標示不實，對此，消基會董事長吳榮達呼籲，食藥署應立即修法補足相關規定，讓主管機關有處罰依據。

吳榮達說，目前標示側重於成分、出產地、熱量等，有效日期的標示起算日應從生產時間或分切時間計算，食藥署應盡速修法。

針對此次標示不實問題，吳榮達認為，尚未食用的部分應屬重大瑕疵，消費者可以主張解約退款，至於吃下肚則可能要證明對消費者有損害可以請求損害賠償，如果不易或不能證明其實際損害額時，可以請求法院依侵害情節，以每人每一事件500元至30萬元計算，如果廠商故意不實標示更恐涉及刑法「虛偽標記罪」。

消基會則早在2016年就呼籲，應立即將盒裝蛋列入「包裝食品」，散裝蛋納入食安法第25條之特定散裝食品規範中，並要求業者確實標示營養成份，讓消費者選購時有充分的資訊。