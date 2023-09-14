進口的巴西雞蛋到底可以保存多久，農業部日前表示，巴西來源場認為全程冷鏈與包裝完整性都可確保，因此效期可達4個月，不過對於雞蛋要求相當嚴格的「生食大國」日本卻建議，就算能全程保持10度以下的環境，也只能存放2個月。

日本是生食大國，不少料理都會配上生雞蛋一起食用，對於雞蛋的要求可說是相當嚴格，據《中央社》2021年的報導，日本養雞協會顧問信岡誠治當年曾接受日媒專訪，介紹雞蛋的正確保存方式。

信岡誠治表示，當雞蛋的蛋黃膜破裂後，雞蛋就會快速變質，因此賞味期限一般都會針對蛋黃膜的保存期限來設定，若是在寒冷的冬天，能確保全程都保持在10度以下的環境中，雞蛋可存放約2個月，但若平常環境上升到20度左右時，就只建議存放1個月，而若溫度再上升到28度，就只能存放約16天。

「雞蛋最好連包裝盒一起存放！」信岡誠治指出，雖然大多冰箱門上都有專門放雞蛋的位置，但脆弱的蛋殼很有可能因為開關冰箱門時出現裂痕，最終導致雞蛋變質，因此建議民眾不要一顆一顆挑出來放在冰箱門上，而是直接連同包裝盒整個冰入冰箱內，並記得避開冷氣出風口的位置，因為太冷的空氣同樣會對蛋殼造成損傷。

信岡誠治提到，業者為了避免民眾吃到壞掉的雞蛋，賞味期限大多都會設定在最短時間，因此可將效期當成「可生食期限」，至於超過賞味期限的雞蛋，只要沒有異味就可透過1分鐘以上的高溫烹煮殺死沙門氏菌，但他也強調，壞掉的雞蛋會有很明顯的臭味，只要雞蛋一出現異味，就絕對不能食用。