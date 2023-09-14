根據衛生福利部統計，高雄市身障人口數達14萬人，伊甸基金會在高雄有20個服務據點，85年開始透過成人身障就業、視障重建、小作所、日間照顧、社區家園等服務，協助改善身心障礙朋友在生活上所遭遇到的種種障礙及不便。

「喝下的每一口咖啡，煮出的是他們認真的香醇。」精神康復者洋洋(化名)熟練地為客人端上咖啡。高雄NU CAFE的每份餐點均由身障者製作，並透過服務顧客、與顧客互動的過程，讓身障者建立自信。14日是洋洋工作滿周年，已經學會了手沖咖啡、飲品調製、輕食製作，更建立了工作的信心。

28歲的洋洋，國中時期逢家庭變故，造成情緒低落、失眠等狀況，出現幻聽、妄想等症狀，進而就醫。但洋洋未能定期服藥，因此常常和家人產生衝突，甚至闖禍也不敢讓家人知道，不僅工作不穩定，也時常宅在家中。

去年高雄如新咖啡3月開幕，洋洋擔任計時工作人員，一開始曾因面對新環境而抗拒工作，負責的餐盤清潔工作也常常沒有好好清潔徹底，或是把厚片吐司烤焦了，甚至被店長發現下午打瞌睡。

伊甸基金會就業服務員蔡孟宸傾聽洋洋的想法，從旁協助洋洋適應職場。了解洋洋上午從事勞動服務，下午精神疲累，進而影響工作效率，也時常擔心家人的頻繁提醒，自己達不到家人的期待。經過就服員蔡孟宸與家人、店長溝通，當有勞動服務的時候就排較少的班時，鼓勵家人多用讚美方式對待洋洋，最後洋洋自己願意配合醫囑，將每日服藥改為長效針劑，精神狀態慢慢有了好轉。

存了一年的薪水，今年7月洋洋終於實現了買機車的願望。「我很喜歡現在這個工作，最開心的是自己烤好的蛋糕客人誇獎好吃的時候。希望可以一直保持現在這樣，別被疾病影響。」洋洋還想多存點錢，幫助家人購屋。媽媽特別感謝伊甸，讓孩子培養一技之長，「給他們魚吃，不如教他們如何釣魚」。

身障者洋洋透過工作，建立自信，重獲追求夢想的權利。（圖片來源：伊甸基金會提供）

伊甸10/21在高雄衛武營都會公園舉辦「2023無障礙生活節」公益市集，邀請身障者擔任攤位店長，號召全台民眾以行動購買愛心園遊券，一同支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，活動洽詢：07-315-9666。