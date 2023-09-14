印度軍方最近在北部的查摩與克什米爾執行反恐行動，多名政府軍警與一隻軍犬捐軀。印度士兵為這隻軍犬披上國旗送別，國防部並製作影片悼念，許多民眾觀看後為之鼻酸。

印度陸軍9日根據情報，在查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）聯邦屬地的拉卓里縣（Rajouri）掃蕩恐怖分子的巢穴，擊斃2名可疑恐怖分子，但也造成1名士兵陣亡，另4名軍警受傷。

一隻名為肯特 （Kent）的6歲拉布拉多軍犬也在這次任務中喪生。

印度國防部發言人巴布（A. Bharat Bhushan Babu）今天在社群平台X分享的影片，播出肯特生前執勤的畫面，並在搭配字幕「再見了，肯特」。

影片中看到，肯特被擺在擔架上，身上披有印度國旗及鮮花，士兵們觸碰牠的遺體後，再觸碰自己的額頭與胸口表達敬意，也有士兵以雙手合十的方式為牠祝禱，最後將肯特抬上一輛救護車。

印度國防部說，肯特憑在山區為士兵引路，12日進入敵人陣地時遭遇猛烈火力攻擊，肯特獻上生命保護了領犬員。

軍方在當地徹夜交火中擊斃2名可疑恐怖分子，搗毀恐怖分子據點，搜出一批巴基斯坦製的藥品。

印度退休陸軍中將杜瓦（Satish Dua）也在X分享一段肯特的影片，迄今已有將近25萬次的瀏覽，許多網友寫下感性的留言。

在查摩與克什米爾的反恐行動仍持續中，印度陸軍北軍區指揮部（Northern Command）今天通報，再有2名軍人和1名警察在伊斯蘭堡（Anantnag）犧牲。

印度與巴基斯坦均聲稱擁有克什米爾地區的主權，並各自控制部分地區，自1980年代後期開始，分離分子開始在克什米爾活躍。根據印方說法，分離分子在巴基斯坦的支援下，進行武裝叛亂行動。

2022年7月，印度陸軍軍犬艾克塞（Axel）在反恐行動中喪生，獲頒英勇勳章；同年10月，另一隻軍犬索姆（Zoom）在反恐行動中制伏1名可疑恐怖分子，但過程中身中兩彈死亡。