大陸資深演員劉長生憑著在《倚天屠龍記》中飾演「青翼蝠王」而為人熟知，不過近年作品銳減，2020年被發現在天橋下演奏小提琴賣藝，近日又有網友發現他出現地鐵站賣藝，引起熱議。

有網友曬出劉長生在香港尖沙咀地鐵地下道拉奏小提琴的影片，只見他留著一頭長髮，身穿襯衫配牛仔褲，打扮休閒，全心投入表演，頗有藝術家氣息，他也在地上放置小提琴盒供打賞支持，路人鼓掌大讚他演奏相當動聽。

有網友曝劉長生在街頭賣藝。（圖／取自抖音）

而影片曝光後，也引起網友熱議，有人認為「拉的是人生，腳下是生活」、「好多藝人都憑實力掙錢，不肯拐騙，值得被所有尊重」、「這才是明星藝術家該有的樣子」。

但也有自稱是他前妻的網友跳出來反駁，「不要亂評價人了，他不是為了謀生是熱愛藝術，他家蘇州市中心還有四合院，我是他前妻，難道沒有你瞭解他嗎？吉他彈的最好，電子琴也好，自已會寫曲，住屯門大興邨興泰樓，以後不要亂評論人家」，並表示他叫吳蘇兒。

其實，劉長生之前被爆淪落街頭賣藝時，兒子就跳出來闢謠，說那不是他爸爸，並表示他們一家是北京人，爸爸也不會彈奏小提琴，否認影片中的是劉長生。