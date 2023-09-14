新竹縣湖口鄉實踐路上的濟生醫藥生技公司，14日下午近4時發生工廠火警，新竹縣消防局派遣新工、山崎、湖口及光明車組共8車18人前往搶救，現場疑似天然氣洩漏氣爆，燃燒面積約5平方公尺，消防人員出一水線撲滅火勢，廠方關閉天然氣管線，損失粗估約10萬。
新竹縣消防局人員抵達現場時，1名38歲員工在氣爆當時受傷，頭及雙手約9％一至二度燒燙傷，意識清楚，傷口經過包紮處理後由新工救護車送往東元醫院。
新竹縣湖口鄉實踐路上的濟生醫藥生技公司，14日下午近4時發生工廠火警，新竹縣消防局派遣新工、山崎、湖口及光明車組共8車18人前往搶救，現場疑似天然氣洩漏氣爆，燃燒面積約5平方公尺，消防人員出一水線撲滅火勢，廠方關閉天然氣管線，損失粗估約10萬。
新竹縣消防局人員抵達現場時，1名38歲員工在氣爆當時受傷，頭及雙手約9％一至二度燒燙傷，意識清楚，傷口經過包紮處理後由新工救護車送往東元醫院。
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