麥當勞員工與青年紛紛響應捐血活動，並加碼每校前50名首次捐血者，可獲得小薯貴賓券。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

響應美國總部發起回饋社區的全球公益活動「Community month」，麥當勞攜手「家扶基金會」，提供多樣美味餐點支持兒少參與課外活動。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

國人首捐率逐年下滑，全台血庫存量經常拉警報，麥當勞持續支持社會公益，第三度攜手「台灣血液基金會」展開校園熱血行動。自9月15日至10月31日，凡至指定校園捐血250cc，即可獲得大麥克貴賓券乙張；今年特別加碼，每校前50名首次捐血者，可再獲得小薯貴賓券乙張，邀請年輕學子、首捐族加入熱血青年的行列，希望提升年輕族群首捐動力。

據「台灣血液基金會」統計，截至2022年底，24歲以下首次捐血人數下降逾4成，創10年新低。麥當勞自2021年起連續三年舉辦「熱血專案」，去年共募得2萬5858血袋，首捐人次達7730位，相較疫情前（2019年）同期校園捐血袋量成長21％，首捐人數增加42％。

今年為鼓勵年輕族群踏出「捐血」第一步，於9月15日至10月31日，全台131所校園展開熱血巡迴活動，呼籲熱血青年捐熱血，凡至指定校園捐血250cc，即可獲得大麥克貴賓券乙張；每校前50名首次捐血者，並可加碼獲得小薯貴賓券乙張。麥當勞營運管理部助理副總裁陳孟秀表示：「連續三年發起熱血行動，今年提供25000份大麥克貴賓券及6000份小薯貴賓券，希望鼓勵年輕學子挽袖捐熱血，同時號召員工響應，一起帶動社會善的循環。」

除了校園熱血行動開跑，響應麥當勞總部發起的全球公益活動「Community month」，台灣麥當勞自9月起與「家扶基金會」合作，預計提供1000份麥當勞餐點，給家扶基金會全台各地受扶助的兒少，支持課外學習活動，以實際行動回饋社會。