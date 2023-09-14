疾管署今年(112)年流感疫苗接種計畫，提供家長以電子方式簽署學生之流感疫苗接種意願書。（翻攝疾管署網站）

疾管署大出包！公費流感疫苗10月2日將開打，校園也將大規模接種，施打前家長必須先填寫意願書，但疾管署卻將接種說明誤植為去年111年版本，今傍晚緊急發出通知，請家長重新登入填寫。影響人數高達100萬人。

疾管署今天表示，「112年9月13日晚上6點前，已替在校子女完成線上簽署流感疫苗接種意願書之家長，敬請再次登入意願書簽署連結，閱讀更新版之流感疫苗說明」。

疾管署今年(112)年流感疫苗接種計畫，提供家長以電子方式簽署學生之流感疫苗接種意願書，不過，昨日突然發現，發現系統簽署意願書所載之流感疫苗說明內容誤植為去年版本，已立即請系統廠商更新並於昨晚6點確認完成更新，為正確內容。

原本要求同意書要在9月18日前拋出，現在要求家長9月13日晚上6點前完成線上簽署意願書的家長，再次登入連結閱讀接種意願書。

疾管署指出，估計已有100多萬名家長完成意願書簽署，已經亦即刻透過系統中家長所留之email和發函請學校轉知家長等多元管道，敬請家長再次閱讀112年度版本意願書。

疾管署發言人曾淑慧表示，本事件是因為廠商未依契約如期更新版本，疾管署將檢討系統上線相關程序，並將對廠商依契約進行罰款。

疾管署發言人曾淑慧表示，去年的版本因為接種的廠牌與今年皆不同，疫苗的病毒株也不同，且因為牽涉疫苗要害救濟，萬一接種有問題，恐怕有法律疑慮。因此呼籲，一定要儘速重新簽署。

補簽的截止日到什麼時候？曾淑慧表示，每個學校行政作業不同，視情況放寬截止時間，讓家長有充分時間修正。但呼籲一定要重簽，否則不予接種。