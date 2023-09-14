韓劇《無用的謊言》由金所泫、黃旼炫主演，劇情描述擁有識破謊言的特殊能力之女子，遇上身負不白之冤而隱瞞身份之天才男作曲家，進而發展出一段探知真相的歡樂浪漫故事。除了劇情輕鬆、甜蜜中又有點懸疑，還有黃旼炫不吝展露好身材、金所泫的認真搞笑演出，因而受到觀眾喜愛。炫泫CP劇中愛得甜蜜，戲外受訪也是歡樂不間斷，2人跨海向台灣觀眾問候。黃旼炫戲裡戲外都是直腸子，要向「直進男」們提出誠心戀愛建議，金所泫羞認在黃面前做「這件事」很辛苦。

黃旼炫、金所泫一開始就向台灣觀眾熱情問候，最後更小秀了2句中文「謝謝大家，我愛你們」。2人先是表示，並不希望真的擁有「能聽到謊言」的超能力，且不約而同地希望能得到「瞬間移動」的能力，黃旼炫解釋每次去拍戲時雖然很開心，但如果移動時間太長會覺得很辛苦，所以才想擁有那種能好好使用的能力。聊到拍攝時印象深刻的插曲時，金所泫羞曝有很多一起喝酒的橋段，但最後都只有自己喝醉，黃旼炫都是很清醒的狀態，所以每次只有自己演喝很醉、大叫的模樣就會覺得有點辛苦又好笑。黃旼炫暖回「我看到演出那種模樣的所泫就覺得非常有趣」，幫女方緩頰，自然展現出了紳士作風。

而由於黃旼炫本人和這次飾演的角色都是有話直說的個性，當被問到有沒有什麼心得想給直進男們一些建議時，他也很坦率地回答「太過勇往直前、有話直說的話，這樣是不行的，會得不到愛的」，讓金所泫聽了笑到不行。而最新2集中，讓黃旼炫背負多年殺人嫌疑的真兇終於水落石出，卻在被逮捕的過程中逃跑並意外引發爆炸，金所泫因此受到波及聽力出現異常，讓她又愛又恨的特殊能力是否會因此消失？結局如何收尾即將於下週最後兩集中揭曉。《無用的謊言》下週二、三在friDay影音更新精彩大結局。