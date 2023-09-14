2024立委選戰，台北市內湖南港選區，民進黨現任立委高嘉瑜遭深綠分裂選情危急，雖高嘉瑜喊話願與台灣基進台北市黨部主委吳欣岱做民調整合，但基進黨表示，明(15日)將舉行記者會，正式提名吳欣岱參選港湖立委，泛綠整合宣告破滅，港湖區立委選舉將成國民黨李彥秀、民進黨高嘉瑜、台灣基進吳欣岱的三腳督戰局。

據《ETtoday》報導，基進黨表示，為實踐紮根北部、延續深耕地方的承諾，台灣基進將於15日正式提名吳欣岱參選港湖區立委。基進黨主席王興煥、台獨聯盟主席陳南天都將出席，宣示台灣基進擔下堅定港湖本土價值重責。

報導引述基進黨黨政人士透露，基進黨要走出自己的品牌價值，比民進黨更堅持「台灣價值」就是一個選擇，更直言總統大選一定挺民進黨候選人賴清德，但不代表就要挺高嘉瑜。

高嘉瑜上週就曾表示，很早她就提出願意接受整合民調，若因為自己的分裂導致國民黨漁翁得利，就是保送國民黨；她說，國民黨近日荒腔走板的行為，大家都看不下去，當然要守住內湖南港最關鍵的一席，不能讓國民黨躺著選。