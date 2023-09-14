國民黨「大孝大樓」2019年遭黨產會認定屬於不當取得的財產，因大孝大樓已拆除且移轉他人，黨產會追徵7.8億多元，國民黨不服提起行政訴訟，遭台北高等行政法院駁回，國民黨提上訴後，最高行政法院廢棄、發回北高行政法院。

黨產會為釐清國民黨位於台北市愛國東路100號、102號的大孝大樓是否屬不當取得財產，2018年6月舉行聽證會後，2019年5月作成處分，認定該房地是國民黨不當取得財產，並追徵7億8275萬元。國民黨等不服，提起行政訴訟。

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