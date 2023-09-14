有些人不善表達，而且臨場反應又差，遇到大場面時就容易變得不知所措。《搜狐網》近日分享3個容易怯場的星座，並非他們實力不夠，而是經常把問題想得太複雜，亂了手腳而搞砸，其實只要用平常心看待，事情就能迎刃而解。

▎牡羊座

牡羊座個性直來直往，似乎不在意別人目光，但唯有在朋友面前，才會展現出這種性格，若是到了陌生環境，反而容易怯場，一時不知如何是好，緊張到變得有些暴躁，情緒一激動就容易把事情搞砸，建議牡羊座平常心處理事情，比較不會亂了手腳。

▎處女座

處女座追求完美，無論做什麼事都會先計畫，但也因思緒縝密，使他們容易緊張，一旦考慮的事情變多，就會不斷給自己壓力，使他們容易怯場，建議處女座不用想太多，只要給自己足夠的信心，把先前積累的實力展現出來，就能獲得不錯的成績。

▎雙魚座

雙魚座性格比較內向，雖然想法多卻羞於表達，若要他們當著眾人面前說話，雙魚座會變得講話結巴，在人群裡相當不起眼，而他們容易緊張的情緒，主要與不夠自信有關，看到面前有人做出優秀的演講時，就會感到自卑而退縮，建議雙魚座別跟他人比較。