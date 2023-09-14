第58屆金鐘獎得獎名單於今（14日）揭曉，荒謬大師沈玉琳與Melody以TVBS談話性節目《11點熱吵店》入圍綜藝節目主持人，沈玉琳開心說：「早上媽媽打電話來說，我們家祖墳冒青煙，沒想到會是這個事。」也透露首度入圍的心情，「此生第一次入圍，真的是光宗耀祖，尤其可以跟我敬仰的憲哥、瓜哥同項入圍，實在是萬分榮幸，此生無憾。」

至於前陣子經歷婚變風波的Melody，得知入圍的當下，感動到哭了，「今早才從巴黎回來，接著就來錄熱吵，平常沒有午睡習慣，今天實在太累所以難得休息了一下，就收到很多人對我恭喜，我當下其實很緊張，下一秒收到玉琳哥傳來入圍截圖，才相信是真的。」

沈玉琳與Melody這次入圍綜藝節目主持人獎，將與《小明星大跟班》的吳宗憲、吳姍儒、《綜藝大熱門》的吳宗憲、Lulu、陳漢典、《最強綜藝秀》的胡瓜、賴慧如、吳怡霈，《姐妹的音樂萬萬歲》的曾寶儀、Lulu一同爭獎。