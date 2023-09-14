昔日在韓國被視為收視女王的女星尹恩惠，曾靠著電視劇《宮》和《咖啡王子一號店》紅遍全亞洲，但到大陸參加節目捲入抄襲風波，讓她形象嚴重受損更遭封殺，2018年復出拍戲卻沒好成績，至今再無新作。尹恩惠雖然像是淡出演藝圈，但她積極經營社群，38歲的她日前曬出近照，網一看全感嘆太可惜了。

尹恩惠在2018年復出拍攝電視劇《心動警報》後，除了有受邀綜藝節目外，已經超過5年沒有新的影視作品，曾是收視女王的她如今無人問津，令不少觀眾都很感慨。尹恩惠雖然沒拍戲，但很用心經營自己的社群，不時分享最新動態或是日常穿搭。

從尹恩惠的近況照發現，她整個人臉蛋和身材都保養得極好，看不出是下個（10）月初就要滿39歲的熟女，妝容和打扮都比剛出道還講究，這也讓許多網友看了都不禁感嘆，「尹恩惠真的可惜，不然人氣不輸全智賢」、「當年她拍的戲都很好看，好喜歡《宮》」、「5年沒戲拍是不是真的回不去了？唉」。

先前尹恩惠復出拍戲時，就曾因為外貌「有變化」引起討論，她臉蛋不自然又僵硬，讓網友瘋猜她有進廠加工，都快要認不出來，但也有人覺得她只是化妝風格改變或打燈角度有影響。