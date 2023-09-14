金卡戴珊以Balenciaga訂製禮服出席活動，加上近日小妹傳出與甜茶熱戀中，相信很快輪到她。（Balenciaga提供／黃唯淯台北傳真）

超模克莉絲蒂杜靈頓同樣也穿上Balenciaga訂製款秀服出席活動。（Balenciaga提供／黃唯淯台北傳真）

開雲集團近日於紐約舉辦Caring For Women慈善晚會，並請來一票開雲集團相關好友出席共襄盛舉。出席佳賓包含妮可基嫚（Nicole Kidman）、李奧納多、查寧塔圖、金卡戴珊、伊莎貝雨蓓等知名一線演藝人員均盛裝出席。其中妮可基嫚以一襲Balenciaga第52季高訂的淡藍色手工刺繡薄紗小禮服現身，搭配緞面絲巾腰封與黑色長手套，可說現場最優雅；而女星金卡戴珊近日雖難得找到清閒時間與小孩共享天倫，但她小妹與甜茶熱戀的消息，相信或多或少會影響到現在單身的卡戴珊，但她仍舊毫不在意的出席活動，並穿上Balenciaga總監為她特別訂製的薄紗禮服，也顯現出她傲人的好身材。當然，以卡戴珊的本錢，相信看到下一個新對象的新聞應該不會太久。

開雲集團舉辦的Caring For Women活動自2001年開始舉行，旨在照顧並幫助無數需要協助的婦女們，不分年齡，從婦女產科、更年期、到協助婦女諮詢受孕事宜，都在該協會的業務範圍，也是美國相當龐大的一個婦女協助單位。