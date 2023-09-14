巴西司法門部門開始清算前總統波索納羅(Jair Bolsonaro)的那些極端支持群眾，他們曾在今年1月8日衝擊巴西最高院大樓、國會和總統府，意圖發動政變。巴西檢察官表示，巴西已經在政變之後翻開了新的一頁：拒絕與與選舉有關的暴力行為，任何人都不能因狂熱而違法。

半島電視台(Aljazeera)報導，去年10月底，巴西的總統大選在微弱差距揭曉，現任總統魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)以50.90%的微弱優勢，擊敗前總統波索納羅(Jair Bolsonaro)的49.10%，差距如此之小，波索納羅在與他的支持者都不甘心，隨後幾個月，波索納羅指控選舉舞弊，但因提不出有力的證據而被駁回，甚至被處以罰款。

1月1日，現任總統魯拉宣布就職， 1 月 8 日，波索納羅的大量支持者衝入首都巴西利亞三權廣場的巴西最高院大樓、國會和總統府，被定性為政變。

巴西最高法院法官於週三啟動了這一程序，聽取了參與者的證詞並權衡了可能的定罪。

“我們已經翻開了政變時代的新一頁。那些相信可以通過暴力和違反憲法規範贏得權力的虛假想法的人必須對由此產生的罪行做出回應，”檢察官卡洛斯•弗雷德里科•桑托斯告訴法庭。

審判以1月8日的事件為中心，當時數千名波索納羅支持者聚集在首都巴西利亞的三權廣場，闖入該國最高法院、國會和總統府。

此後，魯拉政府採取行動追究相關人員的責任，被判定放縱事件惡化的舊政府官員被解僱，並對支持此事的政界人士，以及現場參與群眾展開調查。

人們常將巴西利亞的群眾衝擊，與美國2021年1月6日的川普支持者衝擊美國國會大廈事件相提併論，波索納羅也因民粹的風格被稱為「巴西川普」、「南美川普」，他也因群眾衝擊政府而被調查。波索納羅在今年4月出庭作證，他否認與事件有任何關係。表示他當時人在佛羅里達州。

第一批受審的4名男子，年齡在24歲至52歲之間，被指控犯有武裝串謀犯罪、破壞法治、暴動、政變未遂等罪行，可能面臨總共最高30年的監禁。

51 歲的佩雷拉 (Aecio Lucio Costa Pereira)，是第1位遭到審判的政變參與者。他辯稱自己沒有任何不當行為，他只是參加了人們的和平示威，那時大家都手無寸鐵。

從巴西參議院閉路電視的影片顯示，佩雷拉穿著一件呼籲政變的衣服，並錄製了一段自己的影片，他聲援與支持其他的暴徒。

聽證會結束時，兩名法官認為佩雷拉有罪，只在罪行程度有見解分歧。不過，在做出裁決之前，所有 11 名法官都要權衡利弊。