前新竹市文化局長錢康明今再度發文，指先在外界已經開始在打擊他的人格，包括他積極邀請廠商等，錢康明強調，在他182天任期內，僅參加過1場影視補助200萬的開標評選，其餘全部都是副局長和祕書擔任召集人和副召集人，他從未施壓任何人，如果有違法，歡迎市府提告，他會在法庭上解釋。

新竹市議會新聯線政團議員李國璋、宋品瑩、鄭慶欽今上午開記者會抨擊錢康明，其中宋品瑩也提到，市府公務員要盡量避免與廠商作事前的接洽與接觸，但是錢前局長在處理前市府遺留下來的「兒探館」及「展演中心」兩個爛攤子時，卻私下與某間廠商密切接觸。

此說法引起外界各種揣測，對此錢康明表示，對於2個蓋不完的建築，他積極找廠商來評估然後提建議有何不對？他還提過蓋旅館、蓋商場，還有提過請集團規劃整個區域做BOT案，這些不都要跟市長報告嗎？市長決策後才能起標，走向下一步，但至今市長沒有決策，文化局只有一堆流標的標案。

錢康明指出，在他182天任期，在文化局我只參加過一場影視補助200萬的開標評選，其餘全部都是副局長和祕書擔任召集人和副召集人，強調從未施壓給任何人，文化局在市府裡面，直接去問問召集人和副召集人就知道了。他也說，如果他有違法，請市府去告他，他在法庭上會解釋，越扯越誇張，「網路服務」不是這樣用的。