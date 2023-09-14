日月潭纜車站至伊達邵的水上自行車道，全長約600公尺，沿途設有休憩區。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭纜車站至伊達邵的水上自行車道完工後，遊客可從伊達邵一路騎自行車到九蛙平台。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭纜車站至伊達邵的水上自行車道完工後，將成為遊客拍照打卡熱點。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭國家風景區管理處近期整修環湖步道，並新闢日月潭纜車站至伊達邵的水上自行車道，未料施工期間受乾旱、暴雨影響多波折，原預計清明節前開放，延至暑假前，如今確認24日萬人泳渡前完工啟用，屆時遊客可從伊達邵一路騎自行車到九蛙平台。

日月潭向山水上自行車道深受遊客喜愛，曾獲美國CNN旗下的生活旅遊網站評選為全球10大最美自行車道之一，因此日月潭風管處斥資約8000萬元，打造伊達邵至日月潭纜車站的水上自行車道，全長約600公尺，2021年8月開工，施工期間歷經波折，近期緊鑼密鼓趕工，趕在24日萬人泳渡前完工啟用。

日月潭風管處指出，日月潭環潭公路長約30公里，為了避免行人或自行車騎士在公路上與汽、機車爭道，因此興建環潭自行車道，近期除了整修環湖步道，並新闢日月潭纜車站至伊達邵的水上自行車道，未料人算不如天算，施工期間一波多折。

該段自行車道開工時正值日月潭高水位，設置水下基樁耗費許多時間，好不容易完成基樁，準備運用水路運送施工材料卻遇旱季，日月潭水位驟降，改採陸運造成工期延宕，施作水泥鋪面時遇梅雨、夏季午後暴雨，拉長施工時間，原預計清明節前完工，延至暑假前，如今總算確定萬人泳渡前啟用。

伊達邵居民滿心期待說，沿著潭邊興建的伊達邵至纜車站水上自行車道完成後，遊客可以一路騎自行車或散步到九蛙平台，沿途可從不同的角度欣賞日月潭，途中還有座椅、樹蔭可秀氣乘涼，相信啟用後一定成為拍照打卡熱點。