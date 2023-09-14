超思進口巴西蛋疑點多，農業部長陳吉仲拚命護航，甚至還傳出台農蛋品董事長涂萬財被要求一肩扛下來。媒體人陳揮文認為，陳吉仲的階段性任務已經完成，恐怕要下台了；總統蔡英文可能會揮淚斬馬謖，陳吉仲應保不住了。

陳揮文今(14日)在政論節目《新聞大白話》中表示，陳吉仲應該差不多了，一定會被作為停損點。因為副總統賴清德處理時，一定不會讓這延燒的，下禮拜立法院開議，更不可能讓陳吉仲上去，給國民黨立委表演舞台。

陳揮文接著指出，陳吉仲階段性任務已經完成，因為沒辦法止血，國民黨一定會操作這件事情。這次透過農業部進口雞蛋，本來就應該普查，獲得最多補助、進口最多蛋的超思，當然是第一個查，第二名、第三名難道不用查嗎？通通都要由檢調單位追查。

陳揮文點出，他對賴清德很有信心，他相信，這時總統蔡英文也會揮淚斬馬謖，陳吉仲保不住，也不用保。看陳吉仲表現得這麼荒腔走板，一下子黑箱、一下子又護航，然後現在又鬧這麼大，擋不住了。