民進黨新北市議會黨團訪日市政考察，今（14）日行程前往東京都議會，拜會日台友好議員聯盟會長小礒明，除黨團總召鄭宇恩、幹事長卓冠廷外，黨籍議員李余典、黃俊哲、鍾宏仁、廖宜琨、蘇錦雄、張嘉玲、山田摩衣、李宇翔、陳乃瑜及顏蔚慈皆一同參與，針對淨零碳排、能源轉型、都市更新、市場遷建改建、長照及外籍人士就業政策等市政議題交流。

鄭宇恩表示，台灣是東京、也是日本不可或缺的夥伴，台日夥伴關係未來肯定會持續深化進步。此外，東京奧運前宣布2050淨零碳排，以100％再生能源展開賽事運作為具前瞻的政策，值得國內學習借鏡，更與新北近來也展開淨零碳排的施政計畫目標一致，期盼雙方與世界各城市都朝淨零碳排邁進。

鍾宏仁指出，東京都路上目前有70多台的氫能巴士上路運作，甚至日本展開「氨能」的運用，對比新北的綠色運具推行仍以電動公車為主，日本在能源轉型的經驗非常值得台灣參考。

針對都更議題，廖宜琨表示，日方在推動都更過程不會以強制力介入，但卻仍透過行政機關的積極因應，提供所有權人妥適的保障，鍥而不捨的溝通協調，造就東京都近幾年陸續完成東京車站、東京都廳等區域的都更計畫，目前轄內許多地區都更也在進行中，新北的都更進度緩慢，行政機關應更積極作為。

顏蔚慈則認為，東京豐洲市場的遷建，成功接棒成為日本人新廚房的經驗，值得成為新北市推動市場遷建改建的示範，尤其是未來三重果菜市場也將面臨這個挑戰。

此外，顏蔚慈也提到，與台灣同樣面臨缺工問題的日本，在許多地方可看到外籍工作者，而日本提供外籍工作者更好的待遇，以及如何凝聚社會共識，都值得台灣作為參考。