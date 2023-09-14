大陸財聯社報導，中國人民銀行決定於9月15日調降金融機構存款準備率0.25個百分點（不含已執行5％存款準備率的金融機構）。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.4％。

據報導，當前，中國經濟運行持續恢復，內生動力持續增強，社會預期持續改善。為鞏固經濟回升向好基礎，保持流動性合理充裕，中國人民銀行決定於2023年9月15日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點（不含已執行5％存款準備金率的金融機構）。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.4％。

大陸央行表示，中國人民銀行始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實中共二十大和中央經濟工作會議精神，按照中共中央、大陸國務院決策部署，精準有力實施好穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕，保持信貸合理增長，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，更好地支持重點領域和薄弱環節，兼顧內外平衡，保持匯率基本穩定，穩固支持實體經濟持續恢復向好，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。