日本傑尼斯男團「NEWS」最新專輯《NEWS EXPO》超越前作《音樂 -2nd Movement-》首週成績，以14.9萬張銷量拿下「Oricon公信榜專輯週榜」冠軍，成為他們連續第15張冠軍作品，同時也刷新Oricon公信榜「首張專輯起算連續獲得冠軍作品數」紀錄，繼續蟬聯歷代第一。

明（15日）將迎接成團20週年，團員也陸續開設官方IG。繼增田貴久之後，小山慶一郎日前同樣公開個人官方IG帳號，第一則投稿是他在澀谷夜間拍攝的時尚短片，帶出他在自介欄中所寫的主旨「Japan Tokyo Culture」，近日更無預警公開他與山下智久的合照，小山慶一郎還特別寫道「好好在選擇的路上生活著，我們也都長大了」，更直接稱山下智久「山P」，讓粉絲驚喜不已，吸引逾13萬按讚。

NEWS第13張正規專輯兼20週年紀念超級精選輯《NEWS EXPO》，以「萬國博覽會」為主題。Disc1收錄內容為新曲，構築嶄新故事，展現出「NEWS EXPO」的世界； Disc2收錄內容為去年實施的粉絲投票歌曲，將嚴選出的歌曲以3人體制重新演唱。聽眾們能在此張作品中找到至今為止NEWS創造出的故事連接點。台壓版將於明正式發行。