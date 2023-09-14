大批粉絲在Gucci台北101旗艦店在外等候。（吳松翰攝）

韓星安孝燮、蔡依林、張震等人於今（14）日現身台北101，擠爆整個四樓，自中午起便有粉絲在場守候，其中為GUCCI旗艦店開幕而來的安孝燮，面對現場等候的粉絲，他一拿到麥克風就大秀中文向大家問候，談到粉絲他語帶寵溺的笑說「沒有想到可以這麼快就看到你們，很開心又看到你們。」

安孝燮今日以GUCCI絲絨西裝外套10萬8000元、卡其寬版長褲3萬1000元、斜背酒神包15萬5500元。（吳松翰攝）

由於上次抵台剛好遇到颱風，此次再度回到台北卻是晴空萬里，讓他十分開心愉快，昨日下午抵台的他尚未有時間去品嚐美食，「上次吃了牛肉麵之後，我一直心心念念那個牛肉麵的味道，希望這次也能夠吃到。」此次現身台北101旗艦店他以一席絲絨西裝外套搭配卡其寬版長褲現身，內搭的白色深V背心，為西裝外套的正式增添點性感風格，「這次我穿的是2023秋冬系列的新品，服裝風格雖然復古的風格，但又比較極簡，我很喜歡。」

Gucci台北101旗艦店將於15日正式對外開幕。（Gucci提供/林欣儀台北傳真）

GUCCI 101旗艦店歷時半年改裝，從原址三樓搬上去之後，全店兩層樓、約310坪的超寬敞空間，除完整展示男女服飾、皮件、配飾、香水、珠寶等品項，品牌針對高端系列於店內打造的沙龍空間，更是極致奢華，過去受限於店面空間而未能擺設的Gucci家飾系列，也特別在新店裝內打造完整的展售空間，橫跨服裝配飾到生活家居的眾多品項，以及店裝細節，只是要是時尚迷都會享受整個逛店的過程。