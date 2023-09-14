民進黨提名嘉義縣山區立委參選人陳冠廷今舉辦農業政策記者會，提出8大農業政策。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

記者會也獲多位農會總幹事、議員及農民團體到場為政策背書。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨提名嘉義縣山區立法委員參選人陳冠廷今舉辦農業政策記者會，表示嘉義縣雖邁向農工大縣，但必須銘記農業是嘉義的根本，所以他特別提出8大農業政策方向，力促農業升級，記者會也獲多位農會總幹事、議員及農民團體等到場為政策背書。

陳冠廷今共提出「農保品項，擴大種類」、「農用水需，守護權益」、「農民津貼，全面提升」、「林業復興，淨零碳排」、「智慧農業，開拓升級」、「地產地銷，嘉義優鮮」、「青農返鄉專業協助」、「食農文化，農業價值」等8大農業政策主軸，強調只有農業不斷升級，才能讓各世代的農民都能安居樂業。

陳冠廷說，農業部開辦農業保險，但仍有許多農作物未納入農保範疇或只限定特定區域，對此他提出「農保品項，擴大種類」，會向農業部爭取盡早研議擴大辦理農保品項，並在農業保險開辦後鼓勵農民投保，降低農損風險。

陳冠廷也提到，「農民退休儲金條例」比例應由現行的10％提高到12％，老農津貼應改為每2年調整1次，強化農民的保障。此外，請領資格排富問題，應從現行500萬元提高到800萬元，避免因土地公告現值調漲，導致老農喪失津貼請領資格。

陳冠廷也拋出「地產地銷」政策，指農業部擴大對產銷認證的補助，讓農民能夠安心生產安全健康的食材，而未來也會謀合中央與地方攜手合作，將每年爭取追加3000萬，讓學生營養午餐，每人每餐補助由10至14元，提高到14至18元，並爭取1500萬的預算讓嘉縣老人據點食用在地安全健康的食材，升級老人食堂。

最後，陳冠廷說，他接到許多民眾關心食農教育問題，他提倡從學校端做起，開發具在地農業特色的教具、設立食農教育實驗農場結合戶外教育，讓年輕世代從小就能體驗農業之美。