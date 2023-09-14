膽大包天！青少年超商休息竟「亮槍」 霧峰警出手了

台中市霧峰區吉峰路1間超商日前出現3位青少年於門市休息區休息，桌上公然放著1把黑色槍枝，嚇壞民眾。有人錄下影片po在社群「社會事新聞影音」並附註12日發生，不過，警方查詢該日並無相關情事，將持續調閱監視器追查。

有民眾日前在社群「社會事新聞影音」po出1段影片，影片中3名青少年坐在超商休息區休息，桌上竟放著1把黑色手槍，民眾當下無法辨別屬於真槍或假槍，不過他在po出的影片上備註「青少年超商休息區亮槍，恐造成民眾恐慌誤認有人攜帶真槍」。

對此，轄區台中市警察局霧峰分局表示，該影片顯示於本月12日在霧峰區吉峰路某超商門市休息區，經清查近日均未接獲類似案況的報案，又經查訪超商員工，當天並無未發現或有顧客反映有兒童、青少年在店內持有、把玩槍械之情形，影片拍攝日期應非12日，警方將持續調閱其他時段之店內及路口監視器，通知該3名青少年到案說明

霧峰警分局呼籲，家長應教育孩子們正確使用兒童玩具，特別是外觀與真槍相似的玩具，以避免引起誤會或驚擾。另，無正當理由持有具殺傷力之槍械，或攜帶類似真槍的玩具槍而有危及安全之虞者，警方將依《槍砲彈藥刀械管制條例》、《社會秩序維護法》等相關規定予以究辦。