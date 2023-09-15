台北萬華龍山寺附近存在已久「站壁景象」，年過40歲姐姐們，各個濃妝豔抹、穿著火辣，在龍山寺周邊騎樓、暗巷拉客景象，外界實在難以撕掉「有色標籤」。不過，一名從小生長在萬華地區的闆娘妮娜(化名)接受《街頭大聲公》訪問，對於鄰近「流鶯文化」，她坦言「見怪不怪了！」更揭開流鶯的坎坷人生。

【街頭大聲公】萬華流鶯下海悲歌！知情人淚揭「坎坷身世」：逼不得已

在艋舺夜市經營小吃攤20多年，看盡人生百態，妮娜說，「我在這邊看很久了，也認識很多流鶯，從她們中年到現在多60幾歲了。」妮娜心情複雜地說，「很多流鶯都是因單親家庭、離婚或丈夫過世，有的則是小孩是殘障或身障，她們為了要討生活、養小孩，才會選擇下海賺錢」。

流鶯下海討生活，妮娜(化名)曝真實心聲。（游定剛拍攝）

妮娜表示，「不能看不起人家，人家不偷不搶，也沒有做違法的事，她們事靠實力下去做的。」而她無奈地說，「其實每個小姐會跳下來(海)，來這種行業上班，幾乎都是家境逼不得已才會這樣子，如果妳生活好過，有一個健全的家庭，妳有可能來這邊上班嗎？」

流鶯（圖左）當街拉客。（王紹羽拍攝）

萬華地區情色文化，未隨著時代變化而消失，反而更根深柢固。妮娜透露，「大約在兩、三年前，有一位流鶯大姐，她帶記者去她的家參觀，由於她的房子是跟人合租，上下舖那種床，房間空間很小，然後還要養一個身障的小孩，真的蠻可憐！」