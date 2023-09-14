「涓豆腐」秋季菜單全新推出「札嘎其海鮮豆腐鬆」，工序繁複滋味鮮美。（豆府餐飲集團提供）

挽肉旋風從日本吹到台灣，義式料理餐廳PASTAIO自製日本A5和牛手打漢堡排，推出「挽肉義大利麵」創意菜。（PASTAIO提供）

9月15日到10月15日，「挽肉義大利麵」在PASTAIO光復、內湖、新店3間門店同步上市，期間限定售價450元。（PASTAIO提供）

秋意漸厚的9月份，餐廳的菜單也開始跟著換季，迎接食慾之秋，連鎖韓式料理「豆府」集團，旗下高人氣的「涓豆腐」推出秋季功夫菜迎客，並豪撒2000份新菜5折券作為抽獎禮。而主打匠人新鮮製作義大利麵的PASTAIO，以近期超夯的日本挽肉結合義大利麵食，推出限期1個月的創意新菜「挽肉義大利麵」。

「涓豆腐」全新推出「札嘎其海鮮豆腐鬆」，將古法自製的豆腐搗碎，蝦仁、魷魚、洋蔥、香菇等食材切丁，一起入鍋用大火快炒，最後加入低糖高纖的花椰菜米，取翠綠生菜，放入一大匙海鮮豆腐鬆包裹起來，大口塞入嘴中，蝦仁鮮甜Q滑、魷魚彈牙、生菜脆爽，一次在嘴中蹦開，滋味鮮美。「札嘎其海鮮豆腐鬆」售價328元。

喜歡韓國冬粉的朋友則可試試「韓式金絲豆腐捲」的創意新滋味，以春捲皮包入韓國冬粉、豆腐、豬肉、香菇和豆干等食材，入油鍋炸至金黃酥脆，豐富的內餡充滿濃厚韓式風情，搭配主廚秘製醬料，爽口開胃。

歡慶新菜上市，業者大手筆祭出2000份5折「韓式金絲豆腐捲」作為抽獎禮，原價268元的「韓式金絲豆腐捲」，只要134元即可品嘗。10月31日前下載「豆府」鐵粉卡APP並完成會員註冊，就能取得抽獎資格。

挽肉旋風從日本吹到台灣，義式料理餐廳PASTAIO主打匠人新鮮製作的義大利麵及融合亞洲元素的創意義式美饌，主廚自製日本A5和牛手打漢堡排搭配新鮮手工義大利麵、佐生蛋黃呈現「挽肉義大利麵」，9月15日到10月15日在品牌光復、內湖、新店3間門店同步上市，期間限定售價450元。

業者透露經多次測試後，以最佳比例混合日本A5和牛絞肉與牛絞肉，讓挽肉呈現豐潤多汁且兼具肉香的完美口感，並加入綠胡椒、紅胡椒、肉豆蔻、巴西里等香料及洋蔥增添香氣，手打製成漢堡排後煎烤。主廚特製短如米型的新鮮義大利麵拌炒蒜片、辣椒，搭配鹹甜有致的照燒和牛漢堡排、最後打入生蛋黃噴香上桌。

輕戳破飽滿蛋黃佐厚實和牛漢堡排，拌入Q彈義大利麵一齊入口，溫潤蛋黃包覆鮮甜肉排，口感更顯濕潤柔和，微辣彈牙義大利麵愈嚼愈香，日義混搭的美味組合，讓人一試難忘。