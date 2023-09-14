日本以販賣機文化享譽全球，不僅數量眾多，販售的商品也是五花八門。不過一名網友日前在投幣買飲料時，自動販賣機中卻掉出一件意外的物品，嚇得他差點大叫出來。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，這位住在關東地區的大學職員最近在工作的地點使用自動販賣機買果汁，然而取物口除了掉出他預想的物品，竟然還出現一支遙控器。

從他發布在X平台（前推特）上的照片可以看到，一支遙控器就躺在販賣機的取物口，遙控器的控制板上亮著數個紅色燈號，另一端則與電線相連。他附上一段文字表示：「一開始我以為是炸彈，嚇得差點尖叫。」

據他描述，當時的情況讓他緊張得無法思考，只好試著打電話向設置販賣機的廠商求救，總算確認那支遙控器「不是炸彈」，只是用來操作販賣機、不小心被員工忘在那裡而已。

這個結局讓他鬆了一大口氣，其他網友則紛紛表示「上頭有沒有『自爆』、『不要按』的按鈕」、「超稀有掉寶」、「水很深的自動販賣機」、「你可以自己設定價格了」。也有網友提到，幾年前也發生過類似案例，原PO不是第一個被嚇到的人。