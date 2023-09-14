台灣百合產業發展協會與農糧署合作即日起到11月30日舉辦「花韻茶香 意綿延」展覽。（台灣百合產業發展協會提供／馮惠宜台中傳真）

農糧署攜手台灣百合產業發展協會即日舉辦「花韻茶香‧意綿延」展覽，將百合花與中華花藝的巧妙融合，百合花代表著純潔、高尚以及和平，此次展覽匯集了台灣百合產業發展協會會員種植的頂級國產百合花卉，透過中華花藝創作，將花藝美學落實到民眾日常生活當中。

中華花藝特約教室聯誼會會長王愛珠表示，花藝之美不是在於花的形香色，有非常深的內蘊在裡面。台中百合產業發展協會理事長羅弘奇表示，這次與知名茶館合作，藉此讓顧客看見國產花卉之美。

中華花藝台中推廣協會理事長王儷妃表示，將花卉融入生活、在生活中增添花卉藝術，是台灣百合產業發展協會與台中市中華花藝推廣協會致力目標，今年邁入第2年，將展期拉長到2個月，協會將帶來300多件的作品，

農業部農糧署花卉產業科科長顏雯玲表示，透過台灣百合產業發展協會與台中市中華花藝推廣協會所舉辦的「花韻茶香 意綿延」活動，將茶和花結合，讓生活中處處有茶香、花香，也希望將花藝美學向外推展，落實到民眾日常生活當中。