台中市政府今年5、6月發放2波物調券，頗受消費者及業者稱好，認為確實有帶動消費的效益，為回應業者殷殷期盼，市府經發局宣布配合台中購物節活動，將於10月下旬發放第3波物調券共45萬份，民眾持物調券購物還能登錄消費金額，有機會抽現金。

台中市府經濟發展局表示，配合疫情解封，為了振興疫後經濟，市府今年5、6月推出全國首創的「物調券大放送」，針對公有零售市場及攤販集中地夜市、商圈等發放面額200元物調券，強調民眾只需要拿100元即可換購，可以將錢放大，果然掀起一波換券熱潮。

經發局指出，第1、2波的物調券在5、6月發放，當時總計有77處場域、發放30萬份，市府後續統計，回收率高達99.6％，顯示幾乎拿到物調券的民眾都有使用，僅少數人未消費，且事後商家反映活動效果良好，帶動消費情況的情況確實有用，希望能再度辦理。

為了讓民眾更有感，經發局表示，市府將發放第3波物調券，並加碼到45萬份，這次將公民有市場、列管夜市及輔導商圈等店家納入，活動規則與前2波一樣，經發局後續將公布活動日期與發放地點，民眾只需要在指定時間、地點換券即可持券消費。

經發局強調，這波物調券的活動配合即將登場的台中購物節一起舉辦，民眾持券消費後，只要拿著消費的收據或發票，仍可登錄台中購物節APP，不但是把錢放大，還有機會抽中購物節好禮，盼藉此提升商家買氣，帶動消費。