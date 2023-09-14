台農蛋品進口巴西蛋誤標效期，不僅遭下架停賣，業者又因未依衛生局通知前來說明，遭開罰30萬元。但食藥署今天說明，經過洗選的盒裝雞蛋，由於沒有「啟封辨識」，仍認定為「散裝食品」，並無強制規定標示有效日期，但一旦標示就要標對，否則將開罰。

衛福部食藥署副署長林金富指出，目前國內經過洗選的盒裝蛋，由於沒有啟封辨識，仍認定為散裝食品，依《食安法》規定，散裝食品得免標示保存期限，但一旦標了，就要與本質相符，若標示不實可處4到400萬元罰鍰。

根據衛福部《食品安全衛生管理法施行細則》，散裝食品指陳列販賣時無包裝，或有包裝但不具啟封辨識性、不具延長保存期限、非密封或非以擴大販賣範圍為目的者。換言之，食品若為簡易臨時性包裝，目的是方便顧客拿取，仍屬於散裝食品的範疇。

民眾在超市架上看到的盒裝洗選蛋，並無強制規定標示保存期限，而自洗選日期加上1個月為有效期限，是國產雞蛋的慣例做法。林金富說明，過去農委會推動洗選蛋上噴印兩行字，分別為畜牧場代號和製造日期，並和食藥署共同輔導業者標示有效日期，當時共識是以洗選日期加1個月作為有效期限。

「不希望業者因噎廢食，因為《食安法》沒有強制規定標示，就走回頭路。」林金富強調，為保護消費者知情的權利，農業部和食藥署會一起輔導洗選蛋業者標示保存期限，讓消費者選購時可以參考。

林金富指出，食藥署亦規劃加強市售雞蛋稽查專案，與各地方衛生局合作，針對全國販售通路進行雞蛋查核，查核內容包含雞蛋外觀檢查及標示查核，另持續強化市售雞蛋動物用藥殘留抽驗。