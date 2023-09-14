明華園總團《鯤鯓平卷》同時可看見古裝劇和現代劇，十分有趣。中為明華園總團當家小旦鄭雅升，右為歌仔戲第一丑角陳勝在。（明華園總團提供／李欣恬台北傳真）

明華園戲劇總團經典作《鯤鯓平卷》將在9月下旬重現。由首席編導陳勝國聚焦本土編寫「本土神仙戲」，將流傳在南鯤鯓地區「五府千歲與囝仔公爭奪風水寶地」的傳說搬上舞台，將於台中國家歌劇院登場。

明華園首席編導陳勝國表示，五府千歲和囝仔公是一個美麗的傳說，「萬善」是生長在台灣的小孩，即便離開人世都捨不得離開這片土地，為了守護家園不惜單挑位高權重的五府千歲，神鬼大戰風雲變色，然而，從平凡的牧童竟然可以號令孤魂野鬼、陰兵陰將抵抗代天巡狩的五府千歲，《鯤鯓平卷》將穿越200年告訴大家，囝仔公如何得到神通、坐化成仙、神鬼大戰到悲天憫人，與五王共享香火的暖心故事，希望能為社會注入滿滿的正能量。

總團長陳勝福表示，五府千歲與囝仔公的傳說是來自明華園的故鄉台南，製作團隊絞盡腦汁，不僅要將民間傳說細緻化，賦予藝術性與現代思維，把民間廟會神轎出巡的儀式賦予藝術性搬上舞台，更運用現代舞台技術跨越時空200年，演員從古代人變成現代人，隨著時空場景的改變傳統文武場與現代樂團的融合等等，對於演員、創作團隊都是極大的挑戰。

《鯤鯓平卷》由明華園總團當家小生孫翠鳳飾演「大千歲」，青年軍陳昭婷飾演的「囝仔公」，歌仔戲第一丑角陳勝在飾演土地公與當家小旦鄭雅升扮演的觀世音詼諧逗趣貫穿全劇，此外還有青年演員陳子豪、李郁真、晨翎、王婕菱、吳米娜等。

明華園總團《鯤鯓平卷》將於9月23日、24日在台中國家歌劇院登場。