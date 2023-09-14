海峽兩岸8姊妹湖代表每年定期舉辦年會進行產業交流。南投縣政府提供

南投縣副縣長王瑞德率南投觀光產業代表到大陸參加年會，期待透過地方觀光業交流加速讓兩岸疫後觀光破冰！南投縣政府提供

搶攻疫後陸客來台觀光，南投縣副縣長王瑞德率該縣觀光產業代表，赴陸參加「第五屆海峽兩岸姊妹湖產業協作年會」，希望透過旅遊界交流，行銷南投好山好水與農特產品，要靠自己努力疫後破冰拚觀光！

大陸開放出境團體旅遊包括日本等138國，台灣並未列入名單之中，而陸委會說要規畫開放陸客團來台，至今遲遲無進展。對此南投縣副縣長王瑞德決定先率領南投觀光業者代表，前往武漢參加第五屆海峽兩岸姊妹湖產業協作年會，希望透過兩岸旅遊業代表的交流互動，加速恢復兩岸觀光、文化交流。

「第五屆海峽兩岸姊妹湖產業協作年會」13日在武漢金銀湖舉行，副縣長王瑞德率縣府團隊及台灣民宿協會彭成裕理事長、中華民國民宿全國聯合會張心盈理事長、南投縣日月潭民宿協會蕭建智理事長等成員共同出訪，會中針對未來湖泊合作議題進行討論。

王瑞德表示，回顧過往，兩岸交流密切，南投燈會設置友誼城市燈組及重慶銅梁火龍等蒞縣表演，均造成轟動；湖泊姊妹號遊艇聯袂啟航，見證兩岸觀光交流；可惜新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，造成兩岸實質交流中斷，今年度疫情趨緩，兩岸破冰，期望未來兩岸各湖泊團體能有更多的交流及合作。

王瑞德說，日月潭為國際知名景點，為透過兩岸湖泊觀光優勢，共同行銷及交流，南投縣日月潭民間協會陸續與浙江杭州西湖、福建泰寧大金湖、吉林長春淨月潭、武漢金銀湖、江蘇溧陽天目湖、安徽黃山太平湖、重慶長壽湖以及江西仙女湖等8處湖泊簽署交流備忘錄，並於107年於籌組「海峽兩岸姊妹湖產業協作年會」，每年定期舉辦交流會議。

南投縣觀光處表示，台灣與武漢將於9月20日復航，近期也將陸續恢復兩岸航線，希望未來兩岸旅遊透過復航加速重啟，縣府會輔導業者積極做好各項準備工作。有關各項農業貿易以及文化交流等，縣府也會持續爭取，以帶動各項產業發展。