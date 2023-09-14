新竹1名在工研院擔任研究員的吳姓男子，因工作關係而認識1名廠商人妻（A女），2人天雷勾動地火開始偷腥，還在工研院裡「開房間」一起享受「激烈的下午」。A女丈夫發現2人鹹溼的LINE對話，氣憤提告求償120萬元。

判決書指出，吳男與A女因合作廠商工作認識，互加LINE好友，吳男傳訊：「原來你結婚啦，看不出來」，A女則回：「哈哈孩子都3歲了」。111年2月雙方展開不正常男女關係，直到A女丈夫111年3月發現他們的曖昧訊息，A女丈夫要求2人斬斷關係，但2人毫無悔意，仍背地裡繼續交往。

後來A女丈夫看到妻子與吳男超級鹹濕對話，「上個週五，你的體驗有第一次這麼好嗎」「畢竟你只說我給你一個激烈的下午」「所以沒有第一次舒服嗎，可以這樣說？可能體力有差，你又不太舒服這樣…我不喜歡那個房間…最喜歡網咖跟廁所…親熱啦，跟你…跟你我喜歡那種我們的距離非常靠近，被侷限在狹小空間的感覺」。

法官審酌，吳男博士學歷、任職於工研院，110年度所得149萬2889元、111年度所得168萬9526元，110-111年度財產總額均為2,00萬2736元；兼衡吳男在得知A女丈夫為挽救婚姻而邀約A女一起婚姻諮商時，竟教導A女不要談520的事，讓諮商師跳過這件事，使得A女與其丈夫彌補婚姻裂痕機會消失。

而A女與丈夫育有一名未成年子女、婚姻關係仍存續，衡量受到侵害一切情節等，法官日前判決，A女丈夫請求精神慰撫金以50萬元為適當。可上訴。