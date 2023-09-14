文化部長史哲（右二）參訪捷克參議院，與參議長韋德齊（Miloš Vystrčil，右一）、首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš，左二）及駐捷克代表處大使柯良叡（左一）合影。（文化部提供／李欣恬台北傳真）

文化部長史哲出訪歐洲，為「駐捷克代表處文化組」的正式揭牌。史哲表示，駐捷克代表處文化組自今年正式成立，是中歐唯一推廣台灣文化的新組織，文化部將以此作為台灣與中歐藝文交流的營運總部，以捷克為中心，向外輻射、深化與中歐國家的藝文連結。

史哲表示，「台灣文化是一張代表台灣的名片，現在我們向捷克的朋友們遞出這張名片，希望讓台灣與捷克人民透過藝術及文化更加了解彼此。」

參與揭牌儀式包含捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）、捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš）、捷克國家技術博物館總館長卡桑德勒（Karel Ksandr）、捷克文化部國際關係暨歐盟司司長赫尼茲多（Petr Hnízdo）、捷克總統辦公室文化暨節目主任吳爾芙（Veronika Wolf）等政治界、藝文界人士出席。

捷克參議長韋德齊代表捷方致詞時表示，我們必須做正確的事，駐捷克代表處文化組的成立與揭牌是捷克與台灣所做出的正確判斷，也代表兩個國家的文化深度，相信在民主自由、文化多元的共同信念下，台捷雙方的友誼必定會越來越堅定及美好。

揭幕式後，史哲繼續在韋德齊帶領下，參訪參議院華倫斯坦宮，聽取韋德齊詳細說明參議院歷史、工作狀況、政治體制等。而曾在台灣高喊「我是台灣人」的韋德齊，更在參訪結束後，熱情的帶史哲到酒吧喝上一杯捷克人最愛的啤酒，展現誠摯的情誼。