公平交易委員會重罰中華電信4千萬元，認定其與台灣大於2018年10月就「行動寬頻4G不降速優惠專案(699H或699型)」、「新精選購機方案(月繳699元)」，停止贈送「網內語音免費」、「前6個月每月666元通話費」等優惠有互通訊息、聯合取消優惠之嫌，中華電信稍早回應，表示無從事聯合行為之動機與必要性，也批公平會恐未能充分釐清及確認相關事實，致為不利於本公司之判斷。

中華電回應如下：

一、本公司以提供合理資費，維護消費者權益及尊重市場公平交易機制為服務宗旨，任何資費方案的制定或調整均係基於本公司之營運規劃考量，依公司營運狀況，實無從事聯合行為之動機與必要性。

二、本案所涉資費方案實施時點距今將近五年之久，已有相當之資訊落差，主管機關恐未能充分釐清及確認相關事實，致為不利於本公司之判斷，尚非衡平，本公司深感遺憾。因此待收到行政處分書後，將行研議相關行政救濟措施，以維護公司權益。