響應新北好日子愛心大平台，八里區觀音山麓的明園大佛寺從2019年起每年都捐贈白米、麵條、罐頭等普度物資，今年除物資外，更遵循名媛大佛寺前主委徐國珍遺願，另外贈送1輛雙乘座位復康巴士。市府祕書長邱敬斌表示，徐前主委從己身想到眾生，結合大佛寺和志工力量，長期關懷弱勢，真的是菩薩。

社會局副局長許秀能、交通局副局長林麗珠、民政局專委陳國欽和八里區長林俊宏等人專程上山陪同受贈。許秀能表示，此批民生物資將支援蘆洲及北海岸社福中心，補充弱勢家庭生活所需。

邱敬斌表示，她母親也受過復康巴士幫助，新北有17萬多名身障朋友，加上年老失能的長者，都可以使用到復康巴士，去年雖受疫情影響，就醫、復健減少，但仍出車58萬多趟次，載客超過111萬人次；截至8月底，已出車42萬多趟次，服務超過80萬人次，感謝明園大佛寺捐贈雙乘坐位的復康巴士，一趟就可以載運2位行動不便者。

大佛寺現任主委徐蔡靜江是前主委遺孀，她說，過去先生生病時也曾受過復康巴士幫助，因此銘記在心，希望有能力時也能捐贈1輛，回饋社會，幫助其他身障及年老失能長者就醫。

徐蔡靜江表示，中元普度是大佛寺重要節日，寺方特別禮請大師道士昇壇誦經作法，祈求國泰民安，並普渡幽冥。每年都會選在農曆7月最後1天，將法會所需供品悉數捐給好日子愛心大平台，以轉贈弱勢家戶。