針對民進黨發言人張志豪等人今（14）日召開記者會，批評新北市長侯友宜任內外交事務「零評論」、姊妹市「零作為」，新北市府下午發出新聞稿回應，表示民進黨不改雙標惡習，再度為選舉打擊異己，強調新北市的城市外交成果，在網路上都查得到，而民進黨卻假裝看不見，反批「綠網」搜尋功能和為人詬病的治國功能一樣陷入失靈狀態。

新北市副發言人羅婉庭指出，新北目前共有多達51個姐妹市及友好城市，數量上僅次於台北市，且分佈區域包含美洲、歐洲、非洲及亞洲太平洋地區，而過去在外國重要節拜會、外交出訪都有亮眼成績。

羅婉庭強調，外交不限形式，最重要的是多元管道交流，相互借鏡，給予人民更好的生活，更應全國同心合作，不應以黨派之分，破壞我國無論來自中央或地方的外交成就，更呼籲民進黨勿再搞政治鬥爭，民代應回歸職務應盡之責。

新北市府也細數侯友宜相關外交成績，如4月出訪新加坡，星國接待層級包含副總理黃循財、國家發展部部長李智陞、國會議員兼東北區市長朱倍慶、市區重建局局長林榮輝，以及經濟發展局副總裁彭鈱荃及代理副總裁劉晉榮，且獲得當地主流媒體報導，提高新北市集我國的國際能見度。

還有6月底拜會歐盟駐台使節會面後，歐洲經貿辦事處處長高哲夫主動在推特發文提及該次拜會，並與侯友宜談到台歐合作，7月份並安排歐洲議會外交委員會至新北市政府拜會侯，訪團成員7位跨黨派議員來自德國、法國、克羅埃西亞、義大利、波蘭、瑞典等6國。

羅婉庭重申新北市是國際大城市，一直以來和世界各地城市持續進行交流，不論實體和線上，與超過300個城市交流，也受到紐約市邀請，一起簽署VLR宣言。未來新北市會持續透過多元管道，努力讓新北被全世界看見。