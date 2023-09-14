鴻海集團創辦人郭台銘今(14日)公布副手人選，找來曾演出台劇《人選之人》總統角色的藝人賴佩霞，外界也關注賴佩霞雙重國籍的問題，她隨即宣布會儘快安排放棄美國國籍的程序。媒體人黃揚明表示，「賴佩霞申請放棄美國籍要和時間賽跑了」。依據《總統副總統選舉罷免法》規定及中選會表示，正副總統連署時，不需審查國籍資格，正式登記為正副總統候選人時，則不得有外國國籍。

郭台銘今日宣布台美混血的藝人賴佩霞擔任副手，但賴佩霞的雙重國籍問題，引發外界關注。賴佩霞今透過競辦和經紀人表示，會盡快安排進行放棄美國國籍程序，「今天就會聯絡相關律師協助」。

據《中天》報導，中選會表示，依《選罷法》規定，具有外國國籍者，不得申請登記為總統、副總統候選人，「總統選罷法施行細則第14條第2項」規定，具有外國國籍者，指於申請登記時仍未喪失外國國籍者而言，若有此情況，選務機關皆會依法辦理選務。

依據《總統副總統選舉罷免法》規定，「在中華民國自由地區繼續居住六個月以上且曾設籍十五年以上之選舉人，年滿四十歲，得申請登記為總統、副總統候選人」，但「具有外國國籍者」不得申請登記為總統、副總統候選人。該法規定的選舉人，需是中華民國自由地區人民，「現在中華民國自由地區繼續居住六個月以上者」。

該法也規定，「依連署方式申請登記為總統、副總統候選人者，應於選舉公告發布後五日內，向中央選舉委員會申請為被連署人，申領連署人名冊格式，並繳交連署保證金新臺幣100萬元」。另外，「總統副總統選舉罷免法施行細則」第11條則規定，總統、副總統候選人，應備具「候選人授權查證外國國籍同意書」。

也就是說，郭台銘與賴佩霞申請為總統、副總統選舉被連署人時，僅需繳納保證金，直到完成連署、正式向中選會登記為總統、副總統候選人時，中選會才須依法、依繳交資料審查國籍資格。

媒體人黃揚明在臉書發文指出，賴佩霞需要說明是否有美國國籍或永久居留權(綠卡)，綠卡應該是不影響參選資格，純粹是政治觀感問題。隨後黃指出，總統參選人登記時要填具授權查核國籍的同意書，「賴佩霞申請放棄美國籍要和時間賽跑了」。黃揚明也附上台北市美國信託傳承協會的網站中，合法完整之放棄美國國籍申報程序的說明文指出，在二次面談棄籍程序後，「正式的棄籍證明書預計二至六個月後才會收到」，不過黃也說，「最後是由中選會來認定參選資格」。