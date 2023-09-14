台農蛋品洗選巴西蛋誤標效期風波延燒，台農董座涂萬財一度發影片道歉，13日竟改口喊冤，大爆料稱「農業部要我擔下來」引發輿論譁然。前立委郭正亮今(14日)在《大新聞大爆卦》節目強調，涂萬財真的是被逼到了，因為這事件已經牽涉到，他可能會被視為犯罪。而農業部長陳吉仲為何有恃無恐？一是看到過去前衛福部長陳時中的快篩小吃店案例，二是過不久10月12日貿易壁壘調查爆發，就輪到經濟部長王美花當主角了。

「我認為一定是農業部不認為台農蛋品敢講真話！你敢得罪我？你要不要命啊？」郭正亮表示，民間跟農產品有關的公司，誰敢得罪農業部？

「可是這件事情，真的是被逼到了！因為已經牽涉到...你可能會有罪耶！你會被視為犯罪！」郭正亮質疑，而且自己還在擔心，現在被爆料了，請問這些蛋要怎麼處理？會不會包進中秋月餅、蛋黃酥？「愈想愈怕！」主持人馬千惠提到，昨天(13日)才有消息說，蛋液要轉為加工品。郭正亮說，因為自己這兩天才收到兩盒蛋黃酥，「愈想愈怕！那個去向也要交代一下吧？如果有銷毀的過程，也讓電視拍一下吧？」

郭正亮指出，陳吉仲之所以敢這麼囂張，就是因為立法院還沒開議，所以這個就是要看立院，在野黨要發揮監督的力量。「這個一定要有人去提告嘛！奇怪，你怎麼什麼都...可以揭發內幕的資料都找不到？我覺得他就是有恃無恐，因為去年那個快篩，陳時中也沒事啊！你能奈我何？」

郭正亮強調，你如果要質疑他的合約有問題，那就讓法律去解決？「農業部，文宣預算很多耶！他律師團也很大！他一定是這樣想！」坦白講陳吉仲也是小英的紅人，除非他是鬧到一定的程度，不然賴清德也不敢去施壓說要把他換掉，目前就是這個狀態。

「所以就有點死皮賴臉！」郭正亮直言，不過陳吉仲大概也預期到10月12日，「大概就輪到王美花來扮演！（眾人笑）」因為貿易壁壘一爆發，各行各業到處亂叫，那個時候主角就變成王美花了。「坦白說啦，我也不認為賴清德會讓他續任！」可是他現在就是有點混，「就是我給你拖到520，看你能怎樣？」