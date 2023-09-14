從節目《大學生了沒》出道的女星何美（本名：何淑美），因活潑大方的風格及社群上更新的搞笑短片，獲得不少粉絲的喜愛。誰料，她突在社群上透露自己身體不適，檢查之後發現是闌尾炎，所幸身旁有男友陪伴，讓她安心不少，稍早前也在社群上報平安。

何美近年來主持《綜藝玩很大》、《愛玩客》、《完全娛樂》等多個節目，以大方個性獲得不少人支持。然而，她近日接連在社群上更新限時動態，透露自己因身體不適去醫院掛急診檢查後，發現是闌尾炎，並在凌晨開刀動手術。

何美在社群上透露自己因闌尾炎送醫。(圖／翻攝自何美ig@ homei0416)

此外，第一次住院的何美，術後也在社群上報平安，表示很慶幸遇到的醫護人員都很溫柔，且身旁還有美籍男友貼心照護，使她沒那麼緊張，更笑稱：「我是沒有闌尾的何美，以後再也不會爛尾。」

何美除了透露美籍男友貼心的照顧暖舉外，也一併曝光她與男友的費用差異。(圖／翻攝自何美ig@ homei0416)

而事業心滿滿的何美，即便是住院也不忘打歌，在病床上嗨唱新曲，未吊點滴的右手也節奏滿滿的比出手勢，模樣十分逗趣。另外，何美在限時動態中，也回應外界關心的費用問題，表示：「前幾天發男友的急診自費要2萬3000元。」沒想到自己體驗同一趟後，經健保給付，急診只需花費新台幣950元，與男友費用差距頗大。