台農標錯進口巴西蛋效期風波越演越烈，台農蛋品董事長涂萬財13日出面控訴，不僅道歉影片是農業部要求拍的，就連幫超思背書也是，引發軒然大波，農業部長陳吉仲自12日發文後就此神隱，不少網友怒灌臉書，要求出面說清楚。

近日洗選蛋標示錯誤風波狂燒，陳吉仲12日下午1點半在臉書發文，強調專案雞蛋進口皆符合安全規範，是業者標示錯誤，自行下架，日後會要求業者嚴格執行。

但涂萬財13日控訴，自己幫農業部解決蛋荒，根本沒有賺錢，結果反而惹得滿身腥，他強調，目前國內並無進口洗選蛋的相關規定，都是依平常作業模式，也就是用洗選日期再加1個月為有效期標示，9月6日洗蛋，有效日期才會訂10月5日，無逾期問題。

農業部長陳吉仲12日發文後，至今已超過48小時沒有露面，也未發文，不少網友怒灌陳臉書，留言狂酸：「陳導，什麼時候上新片」、「還不快下台嗎」、「吃像太難看了吧」、「每天說謊不累嗎」、「可以滾蛋了，慢走不送」、「找人來背黑鍋記得先喬好再推」、「睜眼說瞎話的最高境界」、「喊部長加油的，大頭貼不是貓狗就是風景圖，笑死」。