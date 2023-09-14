民眾將汽車違停人行道，同日清晨6時49分、7時9分接連遭檢舉，警方建議民眾可申訴撤銷第2張罰單。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

民眾將汽車停放家門口人行道，日前接獲罰單繳完錢，不到半個月又收到第2張，比對發現同日清晨6時49分、7時9分接連遭檢舉，坦言自己違規不對，但檢舉魔人怨念有多重？20分鐘2度檢舉！警方表示，2罰單須相隔2小時以上，可申訴撤銷第2張罰單。

為擺脫「行人地獄」惡名，《道路交通管理處罰條例》修正案恢復及增加13項民眾可檢舉項目，6月30日實施，南投縣草屯鎮、南投市、名間鄉及埔里鎮疑似有檢舉魔人出沒，違規停車的檢舉件數暴增3成以上，未料草屯鎮民7月13日清晨6時49分、7時9分接連遭檢舉，接連遭開出2罰單。

草屯鎮民眾投訴指出，他將汽車停在住家門口人行道上，自知違規停車不對，收到第1張罰單就去繳，隔不到半個月再收到紅單，發現開罰時間比上一張罰單早了20分鐘，「20分鐘被連開2張罰單，感覺1隻牛被剝2層皮」。

警方指出，經查該汽車在太平路人行道上違規停車，同一天、同地點違規停車，接連遭打電話及拍照上網檢舉，2次檢舉時間僅相距20分鐘，依《道交條例》規定，汽車駕駛人違規停車，逾2小時未將車輛移置，得連續舉發，換言之，2小時內不得連續舉發，建議該民眾可依管道申訴撤銷第2張罰單。