國防部心理作戰大隊林姓女少校分隊長曾任「莒光園地」主播，有「莒光甜心」美名，3年前她遭軍方認定夜宿謝姓少校寢室，及與「已婚」謝少校有親密對話、接吻、擁抱，各遭處分2大過，林女提行政訴訟，台北高等行政法院認為，與「已婚」謝少校有親密對話、接吻、擁抱部分的2大過處分有違法之處，判決撤銷，軍方上訴遭駁回，林女勝訴確定。

林女原為國防部心理作戰大隊少校分隊長，2019年11月23日至26日期間，她趁夜深無人之際潛至前一中隊副隊長謝姓男子寢室共宿過夜，又在2020年3月27日至5月10日期間，與已婚謝男有親密對話、接吻、擁抱等情形，累犯未尊重性別互動分際違失行為。

國防部心理作戰大隊在2020年6月22日依《陸海空軍懲罰法》對林女各處分大過2次，林女不服處分，提起行政訴訟。

台北高等行政法院認為，軍方懲處林女「與『已婚』謝少校有親密對話、接吻、擁抱等情形」，但謝男2019年11月4日結婚要件既然不備，該婚姻關係並不存在，軍方懲罰評議會基於錯誤之事實認定及不完全之資訊，有違法判斷情形，即非適法，判決撤銷此部分懲處，軍方不服提上訴，最高行政法院駁回確定。