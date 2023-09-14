▲基隆市議員曾怡芳對於市府宣布停工表示，未來面對有問題的建案，希望市府都應以最高標準看待，甚至應盡速擬定一套針對不良建案專屬的SOP，否則讓不肖建商鑽漏洞，後果沒有人能承擔。（徐佑昇攝）

今年5月中在基隆市七堵區百一街建案施工時，造成基地旁電桿沉陷及鄰損，基隆市議長童子瑋與市議員曾怡芳14日再度會勘，童並要求市府盡速回應，並協助居民處理鄰損問題。同日晚間市府火速宣布停工，都發處長謝孝昆表示，該建案基地之基礎及地下層設施，由於安全問題需先施作，以提升基礎穩定性及鄰房安全性，目前該設施部分已完成，故市長謝國樑宣布再度停工，廠商須確認安全性及鄰損協議完成後，市府才會准許繼續施工。

謝孝昆指出，今年5月中在本市七堵區百一街建築工地施工造成基地旁電桿沉陷，致百福社區無預警停電，市府在5月17日上午邀第三方專業技師公會及該工地監造建築師、專任技師等相關人員至現場會勘，釐清造成電線桿下陷及鄰損原因。

而後續依第三方專業技師建議，進行基地內水平支撐及排樁補強，為避免剛開挖至地下二層，處於最危險狀態，基於安全考量就基地之基礎及地下層必要設施先行施作，以提升基礎穩定性及鄰房安全性，另請營造廠於基地周邊持續監測。

謝孝昆表示，有關基地鄰房受損部分，本府將要求起造人及承造人負起完全責任，進行全面性盤點、清查，並邀第三方專業技師協助確認鄰損狀況及安全評估，要求優先啟動鄰損戶之鑑定程序。待該案緊急應變計畫包括工地安全措施、受損房屋安全維護、安全鑑定書等項目以及與鄰損住戶達成協議共識之後，本府才會允許該案繼續施工。

對此市議員曾怡芳回應，針對市府宣布停工，曾表示「早應以最高標準看待」，同時曾也呼籲市府，未來面對有問題的建案，希望市府都應以最高標準看待，甚至應盡速擬定一套針對不良建案專屬的SOP，否則讓不肖建商鑽漏洞，後果沒有人能承擔。